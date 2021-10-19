Двое полицейских пострадали в аварии с бензовозом на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 октября. /ТАСС/. ДТП с участием автомобиля ДПС и бензовоза произошло во вторник рядом с селом Заозерное Макаровского района на юге Сахалина. Есть пострадавшие, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД.

"Двое полицейских госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу. По данному факту проводится проверка", - сказали в управлении.

По данным управления, водитель бензовоза выехал задним ходом со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем ДПС. Полицейские ехали по работе на место другого ДТП.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии и видеозаписи аварии. Судя по ним, бензовоз особо не пострадал, а вот у автомобиля сплющило всю переднюю часть. Также по информации очевидцев в соцсетях, в результате столкновения автомобиль ДПС загорелся, на место прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание.

С 17 октября Сахалинская область находится во власти мощного, циклона, который принес на острова резкое похолодание, первый снег и сильный ветер. Известно, что в момент столкновения на автодороге в Макаровском районе была плохая видимость, шел мокрый снег, из-за чего дорога была скользкая.