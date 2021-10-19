Свердловская прокуратура организовала горячую линию после гибели 18 человек от метанола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию для сообщений о производстве и сбыте контрафактного алкоголя после того, как в регионе погибли 18 человек, отравившись метиловым спиртом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

"Прокуратура Свердловской области в связи с возможным нарушением федерального законодательства при производстве и реализации спиртосодержащей продукции с 19 октября организует прием обращений и информации от граждан по телефону горячей линии по номеру: 8 (343) 376-82-61", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по всем поступившим обращениям органами прокуратуры региона будут организованы проверки.

По версии следствия, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт, в результате отравления умерли 18 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержаны двое мужчин - Армен Аветисян и Надир Мамедов. 18 октября суд продлил их задержание на 72 часа.