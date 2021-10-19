В Екатеринбурге вновь выявили превышение ПДК вредных веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ второй день подряд выявляют в трех микрорайонах Екатеринбурга, в том числе в Солнечном, вблизи которого тлеет торфяник. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "ул. Счастливая, 6", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,5 раза), РМ 10 (в 1,2 раза), оксида углерода (в 1,38 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

Первые сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда город окутал смог. В минувший четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.

Заместитель начальника главка МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков в понедельник сообщил, что на торфяниках действуют 12 очагов пожара на площади 4,5 га.