Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в поезде Петербург - Мурманск

ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была найдена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Ее сняли с поезда медработники, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она сейчас в больнице", - сказал источник. "Сняли с поезда женщину в Карелии, поезд Санкт-Петербург - Мурманск. Он не идет через Вологду. Задержали ее в Беломорске в Карелии. Выясняется, как она попала на этот поезд, и где села на него, с какой целью", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 16 октября подозреваемая встретила девочку на улице в Вологде. Войдя в доверие, женщина привела девочку в свою квартиру и убила ее, а затем скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник вечером в квартире подозреваемой, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС. Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.