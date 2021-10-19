Росгвардия изъяла у курганцев более 40 единиц оружия и 400 боеприпасов

ТАСС, 19 октября. Курганское управление Росгвардии изъяло у жителей региона более 40 единиц оружия и свыше 400 боеприпасов в рамках операции "Безопасное оружие". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ведомства.

"Росгвардия провела в Зауралье масштабную профилактическую операцию "Безопасное оружие".Проверили зарегистрированных в регионе владельцев оружия, обратив внимание на условия обеспечения его сохранности. В ходе операции были проверены по месту жительства более 850 владельцев гражданского оружия, выявлено около 30 нарушений правил хранения оружия и сроков его перерегистрации. По данным фактам составлены административные материалы, а также изъято более 40 единиц оружия и свыше 400 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольно было сдано 25 единиц оружия и более 30 патронов.

Операция "Безопасное оружие" проводится для пресечения нарушений в сфере оборота гражданского оружия, профилактики его краж и утрат, выявления фактов незаконного оборота.