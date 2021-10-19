В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении двух медведей в зоопарке

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские в Челябинске задержали подозреваемого в отравлении двух медведей в городском зоопарке. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

"Установлен и задержан местный житель 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в пресс-службе.

15 октября сообщалось, полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту отравления двух медведей в городском зоопарке. Трупы животных были найдены на территории учреждения в сентябре. Согласно заключению эксперта, гибель наступила в результате отравления.