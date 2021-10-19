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Дело о хулиганстве в московском метро поступило в прокуратуру

После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве в вагоне поезда на станции московского метро "Текстильщики", где трое мужчин приставали к девушке, поступило в прокуратуру после завершения следственных действий. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц", - отметили в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

Вечером 12 октября в вагоне электропоезда московского метро мужчины стали приставать к девушке, за нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта обвиняемые применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам. Все трое сейчас содержатся в СИЗО.

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