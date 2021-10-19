Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состояла на учете в ПНД

ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, состояла на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Ранее она была лишена родительских прав в отношении двух детей, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

"Подозреваемая женщина не совсем здоровая, состояла на учете в ПНД. Ранее она была лишена родительских прав в отношении двух детей. Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство", - сказала ТАСС детский омбудсмен.

По информации управления МВД по области, девочка ушла из дома 16 октября около 10:00 и пропала. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду - мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двух детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября.

По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 16 октября подозреваемая 40-летняя женщина встретила девочку на улице в Вологде. Войдя в доверие, женщина привела девочку в свою квартиру и убила ее, а затем скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник вечером в квартире подозреваемой, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС. Расследование уголовного дела об убийстве ребенка поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, женщину сняли с поезда Санкт-Петербург - Мурманск медработники после отравления неизвестными таблетками. Она находится в медучреждении в Беломорске (Карелия).