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Боевую мину обнаружили местные жители в Челябинской области

Специалисты группы разминирования вывезли боеприпас на Кременкульский карьер и уничтожили

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Местные жители нашли в Челябинской области минометную мину и сообщили о находке в Росгвардию. Специалисты группы разминирования вывезли ее на карьер и уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области.

"В управление Росгвардии по Челябинской области поступила информация об обнаружении в лесном массиве поселка Шершни предмета, внешне схожего с миной. На место незамедлительно выехали специалисты группы разминирования челябинского ОМОН с кинологом", - сказано в сообщении.

Сотрудники Росгвардии установили, что находкой является боевая 82-миллиметровая минометная мина, представляющая опасность. Боеприпас вывезли на Кременкульский карьер, где уничтожили.

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