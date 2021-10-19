В Петербурге пенсионер набросился с ножом на врача

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Пожилой житель Санкт-Петербурга ранил ножом врача в одной из больниц Выборгского района города, возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера о покушении на убийство. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СК России.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 19 октября 2021 года в хирургическом отделении одной из больниц Выборгского района Петербурга пациент ударил ножом в грудь врача. Потерпевший был помещен в реанимацию, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подозреваемого задержали, устанавливаются мотивы и причины совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.