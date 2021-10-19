Следователи задержали трех полицейских в Оренбурге за пытки в отношении местного жителя

ОРЕНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Следователи задержали трех сотрудников полиции Оренбурга, которые применяли психическое и физическое насилие в отношении местного жителя с целью улучшения показателя раскрываемости преступлений. Возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"По результатам проверки заявления жителя города Оренбурга о противоправных действиях сотрудников уголовного розыска полиции возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 октября трое оперуполномоченных отдела полиции №2 МУ МВД России "Оренбургское" УМВД России по Оренбургской области, находясь в помещении отдела полиции, применили в отношении местного жителя психическое и физическое насилие. Полицейские хотели улучшить показатели раскрываемости преступлений отдела. В настоящий момент всех троих сотрудников задержали, произвели опознания и обыски по местам жительства и службы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области проводится служебная проверка, по результатам которой примут решение в установленном порядке.