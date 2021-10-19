Двух сочинцев осудили за незаконную постановку на учет 119 иностранцев

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Хостинский районный суд Сочи признал виновными двух жителей курорта в том, что они незаконно поставили на учет 119 иностранцев из Киргизии, Таджикистана и Украины. Одному из них назначено четыре года колонии, второй осужденной - два с половиной года условно, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"С августа 2020 года по начало февраля 2021 года на территории г. Сочи подсудимые организовали незаконную деятельность по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Подсудимый распространял среди мигрантов информацию о возможности фиктивной постановки на учет в домовладении подсудимой, затем собирались необходимые документы для направления в органы миграционного контроля и после получения уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметкой о постановке на учет по месту пребывания, за денежное вознаграждение передавались иностранцам", - говорится в сообщении.

Таким образом, подсудимые осуществили фиктивную постановку на учет 119 иностранных граждан из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины за денежное вознаграждение в общем размере не менее 229 500 рублей. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Также установлено, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичное преступление и ему было назначено условное наказание. В связи с этим суд отменил условное осуждение и назначил ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Его сообщница получила два с половиной года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.