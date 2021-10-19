Разработчика бронетехники для армии РФ обвинили в причинении ущерба на сумму 13 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи обвинили бывшего начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны, который занимался разработкой бронетехники для нужд российской армии, Андрея Колтукова, в причинении государству ущерба на сумму более 13 млн рублей в тот момент, когда он руководил этим научным учреждением. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В 235 гарнизонный военный суд поступило дело Колтукова Андрея Анатольевича, обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), в результате которого государству причинен материальный ущерб на сумму 13 528 337, 29 рублей", - сказано в документах.

Суть обвинений Колтукову не раскрывается. В суде ТАСС подтвердили, что в его производстве находится данное уголовное дело, в настоящий момент оно рассматривается по существу. Иных подробностей не привели.

Согласно данным из открытых источников, летом 2010 года Колтуков был назначен на должность начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны РФ. Позже эта организация была присоединена к 3-й Центральному научно-исследовательскому институту Министерства обороны. В сферу деятельности обеих организаций входит разработка бронетехники для нужд армии. Колтуков до занятия руководящей должности лично занимался созданием бронеавтомобилей для нужд армии и иных российских силовых структур.