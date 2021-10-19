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В Красноярске стая собак напала на ребенка

Восьмилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу после нападения стаи собак в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

"Жива, но в лечебном учреждении сейчас [находится] в тяжелом состоянии с многочисленными ранами. Ей оказывается весь объем необходимой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

По сообщению местных СМИ, стая собак напала на восьмилетнюю девочку на территории одной из школ. По данным пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, начата процессуальная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных ребенком телесных повреждений, в ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям органа местного самоуправления и иных уполномоченных органов и организаций по обращению с животными.

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