В Тверской области вынесли приговор стороннику террористической организации

ТАСС, 19 октября. Суд в Тверской области признал виновным уроженца Республики Таджикистан в пособничестве запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), приговорив его к 2,5 года лишения свободы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы управления, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Пособничество в осуществлении террористической деятельности, путем предоставления средств совершения преступления"). Как уточняется в сообщении, в апреле 2016 года уроженец Республики Таджикистан во время нахождения в Тверской области общался в социальной сети с мужчиной, который в Сирии участвует в деятельности международной террористической организации. "По просьбе своего собеседника молодой человек начал оказывать ему содействие в террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Уроженец Республики Таджикистан был задержан при силовой поддержке сотрудников УФСБ России по Тверской области.