Суд в Москве обратил в пользу государства две квартиры и $43 тыс. бывшего тыловика ФСБ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы обратил в пользу государства две квартиры, гараж и $43 тыс., принадлежащие бывшему начальнику 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруге, которая работала в том же управлении в службе кадров. Об этом сказано в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил иск заместителя генерального прокурора РФ к Кулюкину Михаилу Михайловичу и Кулюкиной Татьяне Николаевне об обращении имущества в доход государства имущества, взыскании денежных средств удовлетворить частично. Обратить в доход РФ два жилых помещения площадью 103,8 и 104,4 кв. м, гараж площадью 20,5 кв. м и денежные средства в размере $43 тыс. в ПАО "Банк "Санкт-Петербург". В оставшейся части исковые требования оставить без удовлетворения", - сказано в тексте документа.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд из-за того, что сотрудники надзорного ведомства установили причастность Кулюкина к коррупции по делу о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО "Оборонпродкомплект" поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. В документе не сказано, в чем именно выразились незаконные действия бывшего тыловика.

Как написала ранее газета "Коммерсантъ", у семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных Генпрокуратура обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках, открытых как во время службы, так и после нее, когда они вышли на пенсию. В решении суда отмечается, что заработная плата являлась не единственным источником дохода Кулюкина, а сведения, отраженные в справках, не соответствуют действительности. Также в документе подчеркивается, что в ходе следственных действий у них был проведен обыск, в ходе которого обнаружено большое количество драгоценностей, в том числе золотых серег, колец и цепочек. Их прокуратура также требовала обратить в пользу государства.

Согласно позиции самого Кулюкина и его представителя, часть имущества, которую требовала обратить в пользу РФ прокуратура, он получил по завещанию от родственника, а часть приобрел после выхода на пенсию, когда уже не был обязан предоставлять сведения о доходах. Также ответчики подчеркнули, что часть денег, которые были обнаружены на их счетах, являются их накоплениями с учетом пенсии и премий за командировки в зону боевых действий. В связи с этим супруги просили иск Генпрокуратуры отклонить. Суд согласился удовлетворить требования надзорного ведомства лишь частично, однако Кулюкины обжаловали решение в Мосгорсуд.