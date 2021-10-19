Жители Кипра ощутили землетрясение с эпицентром в более чем 300 км к западу от острова

НИКОСИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Жители Кипра ощутили отголоски шестибалльных толчков земной коры в Восточном Средиземноморье с эпицентром в более чем 300 км к западу от острова. Об этом сообщила в Twitter Кипрская геологическая служба.

По информации Службы, очаг землетрясения находился в 343 км к западу от города Пафос.

"Несмотря на то, что эпицентр от Кипра отделяло большое расстояние, землетрясение ощущалось на значительной части острова, в основном жителями высотных домов", - сказано в сообщении. По утверждению службы, в наибольшей мере подземные толчки почувствовали жители прибрежных территорий провинции Ларнака.

Кипрские СМИ сообщают со ссылкой на информацию Института геодинамики при Афинской национальной обсерватории, что сила этих толчков составила 6,1 балла по шкале Рихтера и что эпицентр стихии находился в 156 км к юго-востоку от греческого острова Карпатос на глубине 66,3 км. Согласно же данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, это было землетрясение магнитудой 6,3. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.