Таможня пресекла контрабанду свыше 20 кг янтаря из Калининграда в Литву

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Калининградская областная таможня пресекла незаконный вывоз из региона в Литву более 20 кг янтаря почти на 200 тыс. рублей. Об этом сообщила во вторник представитель пресс-службы ведомства Оксана Иванова.

"Калининградские таможенники обнаружили канистру с янтарем различных фракций весом 21,62 кг, сокрытым от таможенного контроля, в стационарном ящике-палетнике седельного тягача, следовавшего в Литовскую Республику. <...> Согласно заключению эксперта, представленные на экспертизу объекты являются механически не обработанным янтарем поделочной фракции 2-5 г, рыночной стоимостью на территории Российской Федерации 199 505 рублей", - сообщила Иванова.

Нелегально вывозимый янтарь обнаружили в ходе досмотра тягача Renault Magnum, пересекавшего границу в сторону Литвы. Он был спрятан в канистру, наполненную жидкостью. "Это самая крупная партия янтаря, нелегально вывозившегося с территории области, с начала текущего года", - уточнила Иванова ТАСС.

Товар изъят. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.1 КоАП России и по ст. 16.3 КоАП России ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров" и "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации"), предусматривающим конфискацию товара, а также штраф, исчисляемый из рыночной стоимости незаконно перемещаемого янтаря.

На территории Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. В регионе работает единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по его добыче - АО "Калининградский янтарный комбинат". В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В промысловом сезоне 2020 года предприятие установило исторический рекорд, добыв 525 тонн "солнечного камня".