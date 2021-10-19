Прокуратура обжаловала решение отправить под домашний арест ректора "Шанинки"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура подала жалобу на решение Тверского суда, который отказался поместить в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и избрал ему домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на решение в отношении Зуева об отказе избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему домашнего ареста", - сообщили агентству. Дата заседания по жалобе надзорного ведомства станет известна позднее.

Адвокаты Зуева ранее заявили ТАСС, что не собираются обжаловать решение суда о домашнем аресте их подзащитного. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, одной из обвиняемых по которому является экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.