Жителя Новгородской области задержали за попытку сжечь бывшую сожительницу и ее мать

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет и полиция задержали жителя Новгородской области, который попытался сжечь в собственном доме бывшую сожительницу и ее мать. Мужчина ранее неоднократно угрожал девушке расправой, и в полиции в отношении него было заведено уголовное дело об угрозе убийством, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СК по Новгородской области.

"По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в селе Марево Новгородской области, после ссоры со своей бывшей сожительницей, осознавая, что последняя находится в доме со своей матерью, разбил окно и бросил внутрь дома бутылку с зажигательной смесью, после чего облил бензином входную дверь дома и поджег. В результате оперативных и слаженных действий следователей СК и сотрудников ОМВД подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, мужчина находился под домашним арестом, когда он пришел в дом потерпевших, они вызвали полицию. На место незамедлительно прибыли полицейские, которым удалось спасти женщин из горящего дома.

Следственными органами СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины 1955 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").