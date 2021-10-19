Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде заманила к себе двух детей

ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, заманила к себе в квартиру двух детей, купив им сладости, одну девочку она затем отпустила, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Удалось установить женщину, сумевшую расположить к себе детей, которой оказалась местная жительница 1981 года рождения. Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй девятилетней совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что девочка ушла из дома днем 16 октября. Анализ записей камер наружного наблюдения в этом районе позволил установить пропавшую в сопровождении сверстницы и взрослой женщины у одного из магазинов. Была установлена личность женщины, которая расположила к себе детей и привела в свою квартиру. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в понедельник вечером в ходе обыска в жилище подозреваемой.

Следствием также установлено, что девочка проживала в неблагополучной семье, мать и другие родственники длительное время злоупотребляли спиртным. Ребенок свободное время преимущественно проводил на улице. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ), которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье и своевременно не изъяли ребенка из семьи. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" в отношении матери погибшей девочки.

Как сообщила ранее ТАСС детский омбудсмен Ольга Смирнова, семья девочки состояла на учете как неблагополучная. По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Подозреваемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ранее была лишена родительских прав в отношении двоих детей.