КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Лодка с тремя людьми села на мель на Волге в Татарстане, им потребовалась помощь спасателей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"Днем 19 октября поступило сообщение о том, что в Кировском районе Казани, напротив Храма всех религий на Волге, в 10 метрах от берега село на мель маломерное судно (лодка Finval 555), на борту находятся 3 человека (детей нет), просят о помощи", - сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС выехали на место и с помощью плавсредства сняли судно с мели, повреждений оно не получило, судовому ходу не препятствовало. Пострадавших нет, в медицинской помощи люди не нуждались.

Госинспекция по маломерным судам рекомендует судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться с пониженной безопасной скоростью и пользоваться эхолотом. В темное время суток передвигаться необходимо только с включенными световыми приборами и бортовыми огнями.