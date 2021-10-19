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СМИ: шесть человек заняли музей Прадо в Мадриде и грозят покончить с собой

По данным газеты 20 minutos, одно из требований заключается в том, чтобы председатель правительства Педро Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Шесть человек заняли один из залов в музее Прадо в Мадриде и угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований. Об этом сообщил во вторник телеканал La Sexta.

Речь идет о пострадавших в результате так называемого синдрома токсического масла, как называют вспышку заболевания, произошедшую в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом в Испании. Тогда могли погибнуть, как утверждают члены группы, представляющей интересы пострадавших, около 4 тыс. человек.

По данным газеты 20 minutos, одно из требований заключается в том, чтобы Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию.

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