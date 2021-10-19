Следствие предъявило обвинение ректору "Шанинки" в хищении 21 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву в хищении 21 млн рублей путем мошенничества. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.

"Следователи предъявили Зуеву обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно полностью соответствует той фабуле обвинения, по которой предъявлено обвинение и Раковой. Это неисполнение госконтрактов по проекту "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Согласно версии следствия, деньги, выделенные на госконтракты, фигуранты дела похитили. Само собой разумеется, что мой подзащитный вину не признает", - сказал защитник.