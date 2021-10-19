Путину доложили о пытках в российских колониях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он утвердительно ответил на вопрос, доведены ли до сведения президента сообщения о пытках в российских колониях.

"Они доведены [до главы государства]. Более того, они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок", - сказал Песков.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. Затем были опубликованы еще несколько видео. Следственными органами были возбуждены несколько уголовных дел о совершении противоправных действий в отношении осужденных.