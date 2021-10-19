Генпрокуратура Албании возбудит дело в связи с гибелью российских туристов

ЗАГРЕБ, 19 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Албании приняла решение возбудить дело по статье "Убийство" в связи с гибелью российских туристов в сауне отеля в деревне Керрет на западе республики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Тиране.

"По предложению албанской государственной полиции Генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство", - отметили в диппредставительстве. - По заверению местных правоохранительных органов в ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы тел погибших".

Издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики сообщило о том, что четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. По информации издания, погибшие задохнулись.