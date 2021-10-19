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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

Заявления о пытках в саратовской тюремной больнице отказались подавать пять заключенных

По словам адвоката заключенных Снежаны Мунтян, причиной стало давление со стороны администраций колоний

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Пять из 14 потенциальных пострадавших отказались подавать заявления о пытках в тюремной больнице в Саратовской области из-за давления со стороны администраций колоний, в которых они в данный момент отбывают наказание, рассказала адвокат заключенных Снежана Мунтян.

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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

"Изначально в производстве было 14 заявлений потенциальных пострадавших. Шесть из них уже на свободе, они планируют в ближайшие дни подавать заявления на имя главы СК РФ. Еще восемь человек находятся в колониях, трое из них подали заявления в администрацию, еще пять отказываются это делать из-за давления администраций колоний", - сказала собеседница агентства.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

Теги
РоссияСаратовская областьДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
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