Следствие попросит арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Следствие будет ходатайствовать об аресте женщины, подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"Подозреваемая в убийстве девочки женщина сейчас доставляется в Вологодскую область. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении ей обвинения", - сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области.

Источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что женщину выпишут 19 октября из больницы в Карелии и передадут правоохранительным органам. В данный момент она находится в медучреждении под охраной.

По данным следствия, девочка ушла из дома днем 16 октября и пропала. В семье спохватились днем 17 октября - мать думала, что подросток у бабушки. Искать ее начали с полудня 17 октября, к вечеру понедельника к поискам подключились более 600 человек.

Следствие установило, что подозреваемая в убийстве 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую позже убила, после чего скрылась, покинула территорию региона. Женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ранее была лишена родительских прав в отношении двоих детей.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в понедельник вечером в ходе обыска в доме подозреваемой.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела после случившегося: убийство малолетнего, сопряженное с похищением (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и по ст. 125 УК РФ в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла, злоупотребляла спиртным. Расследование уголовного дела об убийстве ребенка поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.