В Ленобласти задержали подозреваемых в избиении до смерти 23-летнего киберспортсмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские в Ленинградской области задержали трех мужчин, подозреваемых в избиении 23-летнего петербуржца, который был найден с тяжелыми травмами в Никольском Тосненского района и вскоре после этого умер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Тосненского района Ленобласти установили и задержали (по подозрению в совершении преступления - прим. ТАСС) троих местных жителей, в возрасте от 30 до 33 лет", - говорится в сообщении.

Потерпевший был обнаружен в ночь на 17 октября возле гаражей в городе Никольском с серьезными травмами. По дороге в больницу мужчина умер.

По данным полиции, около 04:00 потерпевший вышел из квартиры своих друзей в Никольском, предварительно вызвав такси. Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомцев, которые распивали спиртное возле магазина. Между ними завязалась беседа, затем молодой человек сел в автомобиль "Газель", принадлежащий одному из мужчин. В салоне машины новые знакомые набросились на потерпевшего и стали наносить ему удары. Затем они погрузили его в багажное отделение "Газели", отвезли на старое кладбище, где вытащили из машины и продолжили избивать до потери сознания, после чего оставили и уехали. Спустя некоторое время злоумышленники вернулись и, убедившись, что потерпевший еще дышит, снова погрузили его в багажник, привезли к старым заброшенным гаражам в 100 м от больницы и выбросили из машины.

По сообщениям СМИ, пострадавший молодой человек - киберспортсмен Алексей Малышев. В 2021 году молодой человек окончил магистратуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Во время учебы возглавлял студенческую команду, которая выиграла международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году.

В настоящее время предполагаемые участники избиения переданы следователям для проведения процессуальных действий. В Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили, что уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").