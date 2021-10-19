Защита обжаловала приговор главе пилорамы под Томском, где при пожаре погибли 12 человек

ТОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Адвокат гендиректора пилорамы в поселке Причулымский Томской области, где в январе 2020 года погибли при пожаре 12 человек, в том числе 11 граждан Узбекистана, обжаловала приговор за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в Асиновском городском суде.

В сентябре Асиновский городской суд приговорил к четырем годам колонии-поселения гражданку Китая Сунь Аньи, которая являлась гендиректором пилорамы "Гринвуд", где в январе 2020 года погибли 12 человек при пожаре. Суд признал ее виновной по ст. 219 УК РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности").

"Адвокат в интересах осужденной подал апелляционную жалобу", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сейчас переводчик готовит данную жалобу для возражений со стороны потерпевших, поскольку они являются иностранными гражданами.

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января 2020 года погибли 12 человек, в том числе 11 граждан Узбекистана. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд".