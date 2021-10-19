В Республике Калмыкия возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма

ЭЛИСТА, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту реабилитации нацизма возбуждено в отношении жителя Республики Калмыкия, ранее отбывавшего наказание в исправительной колонии за другое преступление. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Яшкульским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Республики Калмыкия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, совершенная публично". Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Республике Калмыкия и УФСИН России по Республике Калмыкия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в период с 12 по 19 мая 2021 года, находясь в ФКУ "Исправительная колония № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия", где он отбывал наказание за другое преступление, являясь сторонником идеологии нацизма, нарисовал на страницах книги, полученной им в библиотеке исправительного учреждения, нацистскую символику и оставил там записи, в которых дал положительную оценку деятельности нацистской партии Германии.

Уточняется также, что 19 мая 2021 года подозреваемый, находясь в прогулочном дворике данного исправительного учреждения, публично в присутствии сотрудников колонии и осужденных общей численностью не менее 19 человек с целью реабилитации нацизма одобрительно высказался о деятельности Гитлера.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый, ранее освободившийся из колонии после отбытия наказания, задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему предъявлено обвинение, по месту жительства проведен обыск. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.