Апелляционный суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

СОФИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Пловдива оставил во вторник под арестом гражданина России Сергея Зоненко, задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, и двух членов его семьи - жену и сына, являющихся гражданами Литвы. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Болгарии, который присутствовал на заседании суда.

"Апелляционный суд оставил Зоненко и членов его семьи под стражей. Судьи согласился с мнением прокуратуры о том, что известный ученый-оружейник, который руководил направлением "кумулятивные боеприпасы" на болгарском заводе "Арсенал", оставшись на свободе может скрыться от следствия и покинуть страну, соответственно создав угрозу национальной безопасности и интересам военного завода, где работал на протяжении восьми лет. Адвокаты настаивали на их переводе под домашний арест", - сообщил Чертков.

О задержании россиянина 7 октября сообщила областная дирекция полиции города Стара-Загора. Отмечалось, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также гражданин России работали на военном заводе "Арсенал", а их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции. По информации полиции, они были задержаны 5 октября по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний, часть документов была обнаружена в машине подозреваемых. С 17 сентября трое иностранных сотрудников завода были в отпуске, из которого на работу не вернулись. Официальная информация о задержании гражданина России поступила в посольство РФ, которое держит ситуацию на контроле.