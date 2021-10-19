Похороны убитой в Вологде девочки организует администрация города

"Администрация города берет на себя организацию похорон, они будут оплачены за личный счет ее руководящего состава. Думаю, родственникам это сейчас не сделать", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

По информации следственного комитета, признаков сексуального насилия девочки нет. Подозреваемую в совершении преступления женщину этапируют в Вологду. Сейчас она находится в больнице Беломорска (Карелия) под охраной, сообщил Воропанов.

Он поблагодарил всех, кто помогал в поисках ребенка, в том числе 272 волонтеров, которых объединил отряд "Лиза Алерт".

Данные следствия

По информации следствия, девочка ушла из дома днем 16 октября и пропала. В семье спохватились днем 17 октября - мать думала, что ребенок у бабушки. Искать ее начали с полудня 17 октября, к вечеру понедельника к поискам подключились более 600 человек.

Следствие установило, что подозреваемая в убийстве 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую позже убила, после чего скрылась, покинула территорию региона. Женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ранее была лишена родительских прав в отношении двоих детей.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в понедельник вечером в ходе обыска в доме подозреваемой.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела после случившегося: убийство малолетнего, сопряженное с похищением (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и по ст. 125 УК РФ в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла, злоупотребляла спиртным. Расследование уголовного дела об убийстве ребенка поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.