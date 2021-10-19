{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане задержан подозреваемый в домогательствах к двум девочкам на детской площадке

СК возбудил уголовное дело

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах к двум семилетним девочкам на детских площадках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Днем 16 октября в дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о том, что в одном из дворов города на игровой площадке неизвестный мужчина приставал к семилетним девочкам.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнекамскому району по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 45-летнего нижнекамца", - сообщили в МВД.

В настоящий момент следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Теги
РоссияТатарстан
На Кубани прекратили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью ребенка и его сестры
Виновный в преступлении Акшин Гусейнов был найден через какое-то время после инцидента мертвым
Читать полностью