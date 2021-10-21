В Приморье две компании оштрафовали на 13 млн рублей за картельный сговор

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы в Приморье оштрафовало более чем на 13 млн рублей за картельный сговор две компании, которые участвовали в аукционах на ремонт дорог, придомовых территорий и благоустройство. В результате сговора было заключено контрактов на сумму около 70 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Ранее Приморское УФАС России рассмотрело дело в отношении двух компаний, заключивших соглашение о поддержании цены при участии в аукционах по ремонту дорог, придомовых территорий и благоустройству Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района Приморского края. <...> По результатам рассмотрения дела к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа привлечены все юридические лица - участники картеля. В частности, в отношении ООО "ДВСК Гарант" вынесен штраф в размере 7 955 595 рублей, штраф ООО "Строймонтажальянс" составил 5 435 682 рубля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компании во время торгов подавали только по одному ценовому предложению и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате этих действий контракты были заключены со средним снижением 1% от начальной (максимальной) цены контракта. Общая сумма контрактов, заключенных в результате реализации данного антиконкурентного соглашения, составила порядка 70 млн рублей.