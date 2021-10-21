Энергетики назвали причину задымления в котельной Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Задымление в одной из котельных Екатеринбурга спровоцировала подготовка к вводу в работу резервного котла, сейчас все штатно, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе свердловского филиала энергокомпании "Т-плюс".

Утром несколько местных СМИ со ссылкой на очевидцев информировали о взрыве в одной из котельных.

"Информация о взрыве на Гурзуфской котельной не соответствует действительности. На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению. Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга добавили ТАСС, на объекте выбило стекла. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. "Представители МВД вызывали специалистов компании энергосбыта, кому принадлежит данный объект. Полиция по данному факту проводит проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение", - сообщил Горелых.

По предварительным данным региональной прокуратуры, которая начала проверку инцидента, в помещениях котельной на улице Гурзуфской во время растопки при переходе на резервный четвертый котел произошел хлопок. В пресс-службе надзорного органа уточнили, что, предварительно, в результате ЧП повреждена обмуровка котла.