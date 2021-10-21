Экс-чиновника Минпромторга приговорили к 10,5 года колонии за взятку по делу "Азия-лес"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска приговорил бывшего директора департамента Минпромторга РФ Владимира Потапкина к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за взятку от руководителей компании "Азия-лес" для покровительства в получении субсидий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Руководство компании "Азия-лес", по данным следствия, незаконно получило из федерального бюджета более 1 млрд рублей субсидии и вырубило лес на сумму свыше 9 млрд рублей. "Потапкин признан виновным, ему назначено наказание со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть порядка 78 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности и отбыванием наказания в колонии строгого режима сроком 10,5 года", - сообщил ТАСС представитель центрального районного суда Хабаровска.

Бывший директор департамента Минпромторга РФ Владимир Потапкин с 2016 по 2019 год получил от руководителя компании "Азия-лес" через счета организации и посредника взятку в общей сумме более 78 млн рублей за возможность компании получать субсидии от министерства. В июне 2019 года бывшего чиновника задержали и доставили из Москвы в Хабаровск, где заключили под стражу.

В марте 2019 года на главу компании "Азия-лес" Александра Пудовкина было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей в виде субсидий, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей. Также фигурантом дела стал бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 по 2018 год курировавший лесную отрасль региона. В этот период он, по мнению следствия, оказывал компании протекцию. Шихалев был приговорен к 4,5 года условно. В отношении Пудовкина дело прекратили в связи с деятельным раскаянием.