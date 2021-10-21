Суд арестовал фигурантов дела о хищении недвижимости у правительства Москвы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, основной фигурант дела - экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов - заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Игнатов был отправлен в отставку мэром столицы Сергеем Собяниным в 2011 году в связи с переходом на другую работу. "Как установило следствие, Игнатов, являясь заместителем руководителя департамента имущества Москвы (в 2013 году переименован в департамент городского имущества Москвы - прим. ТАСС), в 2007 году совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения, создали преступное сообщество, которым руководили, в форме структурированной организованной группы, похитив и легализовав недвижимое имущество ОАО "Мосрыбкомбинат" (МРК) и ОАО "Московский комитет по науке и технологиям" (МКНТ) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Бывший столичный чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск", - рассказал собеседник агентства.

По данным другого источника ТАСС, уголовное дело было возбуждено по факту приобретения путем обмана права на недвижимое имущество МКНТ в конце прошлого года и расследуется следственным департаментом МВД РФ. Срок предварительного следствия установлен до середины января 2022 года. Потерпевшей стороной по делу признан департамент городского имущества Москвы, который являлся собственником акционерных обществ.

Данные следствия

Следствием установлено, что в состав преступного сообщества вошли три структурных подразделения: первое, отвечавшее за юридическое сопровождение подконтрольных обществ, возглавлял генеральный директор ликвидированной ООО "Консалтинговая группа "Алтара" Алексей Насонов. В состав его группы входили генеральный директор ООО "ЮА "Алтара" Сергей Внуков, Владимир Каневский, Елена Чистякова.

Второе подразделение, по данным следствия, отвечало за участие в схемах по созданию фиктивной кредиторской задолженности, приобретение путем обмана права на имущество обществ и последующую его легализацию. Его возглавлял генеральный директор МРК и МКНТ Андрей Бордунов (генеральный директор управляющей компании "Покровские ворота"). В состав этого подразделения также входили генеральный директор ООО "МедиаИнвестХолдинг" Александр Шпекторов и генеральный директор ООО "Строй-инвест" Валерий Цыганков. В третье подразделение, возглавляемое Бордуновым и отвечавшее за бухгалтерское сопровождение подконтрольных обществ, входила генеральный директор "Алтара-аудит" Любовь Каправая.

Первым в рамках расследования уголовного дела был отправлен в СИЗО из-под домашнего ареста в ноябре прошлого года Бордунов, а за ним спустя месяц суд арестовал Цыганкова, который частично признал вину. Внуков был арестован в феврале этого года, Чистякову и Каправую отправили в СИЗО в марте, а Насонова и Каневского - в апреле этого года. "Давшему признательные показания в ходе проведения следственных действий Шпекторову столичным судом на два месяца избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметил источник ТАСС.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) и ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе, совершенные с использованием служебного положения). Адвокаты не признавших вину фигурантов настаивают на том, что срок давности привлечения к ответственности уже истек, а инкриминируемые их подзащитным деяния относятся к предпринимательской деятельности.