СМИ: около 250 тыс. домохозяйств на севере Франции остались без света из-за непогоды

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Ураган "Аврора", который обрушился на северные департаменты Франции в четверг, привел к отключению электричества примерно в 250 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на предварительные данные оператора энергосетей Enedis.

В пресс-службе компании добавили, что уже создана кризисная группа для координации усилий по ликвидации последствий непогоды. Тем не менее точные сроки восстановления подачи электроэнергии в дома пока не называются.

По состоянию на утро четверга, в 12 департаментах на севере страны, в том числе в столичном регионе, метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за урагана "Аврора". К настоящему моменту приборы на вершине Эйфелевой башни зафиксировали порывы ветра скоростью до 42,5 м/с. Наиболее сильный ветер за время этого погодного эпизода был отмечен в ночь на четверг на мысе Фекан (департамент Приморская Сена) - 48,5 м/с.

Радио France Bleu сообщает, что в некоторых коммунах департамента Приморская Сена с домов срывало крыши и падали целые деревья, а в департаменте Финистер на западе страны зафиксировано появление "мини-торнадо". Кроме того, в коммуне Плозеве (департамент Финистер) как минимум один нежилой дом был разрушен, а в здании мэрии произошло обрушение крыши.

По данным телеканала, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в Бретани и Нормандии наблюдается сложная обстановка на дорогах из-за падения веток и целых деревьев, а также сильного ветра. На некоторых направлениях нарушено движение междугородных поездов. Служба "Метео Франс" прогнозирует, что наиболее опасный период закончится в четверг утром.