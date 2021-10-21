Прорыв трубы в Чите привел к отключению воды и отопления в 128 домах и 8 детсадах

ЧИТА, 21 октября. /ТАСС/. Прорыв трубы в Чите в четверг привел к отключению горячей и холодной воды, а также отопления в 128 жилых домах, восьми детских садах и двух школах, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 14:30 (08:30 мск) произошло аварийное отключение от отопления и горячего водоснабжения 128 жилых домов, 76 юридических лиц, восьми детских садов и двух школ. Производится замена прокладки на задвижке [трубы диаметром] D-200 [мм]", - говорится в сообщении.

Авария затронула два военных городка в поселке Каштак, шесть микрорайонов и 12 улиц. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края, ведомство начало проверку из-за отключения зданий от отопления.

Сейчас в Чите солнечно, температура воздуха составляет плюс девять градусов.