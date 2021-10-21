Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста в Москве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова за избиение журналиста Романа Щеголева в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне вечером после матча "Спартак" -"Лестер". По предварительным данным, журналист Роман Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова. Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские задержали нарушителя, он был доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о конфликте между мужчинами вечером в среду. "20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности. Подозреваемый 1982 года рождения был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке, не уточнив имени.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.