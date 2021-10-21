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Тела трех детей обнаружили при пожаре в частном доме в Ростовской области

Инцидент произошел на хуторе Байков в Зимовниковском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Тела трех детей нашли на месте пожара, произошедшего в частном доме в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"От диспетчера ЕДДС Зимовниковского района поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Ростовская область, х. Байков, ул. Центральная, д. 1. На месте пожара обнаружены тела трех детей", - говорится в сообщении.

По факту пожара проводится проверка. К тушению пожара привлекались 39 человек и 12 единиц техники.

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