Тела трех детей обнаружили при пожаре в частном доме в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Тела трех детей нашли на месте пожара, произошедшего в частном доме в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"От диспетчера ЕДДС Зимовниковского района поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Ростовская область, х. Байков, ул. Центральная, д. 1. На месте пожара обнаружены тела трех детей", - говорится в сообщении.

По факту пожара проводится проверка. К тушению пожара привлекались 39 человек и 12 единиц техники.