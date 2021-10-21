Обвинение закончило предоставлять доказательства по делу о ДТП, в котором погибли 2 детей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Гособвинение в четверг закончило предоставлять свои доказательства по делу Валерии Башкировой о ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимой Альберт Якубов.

Днем 16 июля на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле "Мазда" сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9-месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

"Сегодня в суде была озвучена позиция потерпевшей стороны, озвучены письменные материалы дела, а также допрошены свидетели обвинения. На следующем заседании 11 ноября защита должна предоставить свои доказательства по делу и, как ожидается, будет допрошена сама подсудимая", - сказал защитник. В пресс-службе суда не уточнили подробностей заседания.

Ранее защита девушки просила суд об особом порядке рассмотрения уголовного дела, который предусматривает судебное следствие без изучения доказательств и допроса свидетелей в связи с признанием подсудимой своей вины. Прокуратура настаивала на общем порядке. Суд поддержал гособвинение. Заседания по делу проходят без слушателей и представителей СМИ из-за коронавирусных ограничений.

Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Она находится под стражей.

Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.