Против экс-солиста "Ляписа Трубецкого" на Украине возбудили дело за драку на концерте

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего лидера группы "Ляпис Трубецкой" и солиста группы Brutto Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Открыто и расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8 500 гривен ($324 - прим. ТАСС), либо ограничение свободы до пяти лет", - цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".

Михалок во время концерта в Полтаве позвал на сцену сделавшего нелестный комментарий зрителя и ударом в голову повалил его на пол. Инцидент попал на видео, и ролик опубликовали в сети.

Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу "Ляпис Трубецкой" в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива - Trubetskoy и Brutto. В Белоруссии группа Михалка попала в черный список за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает на Украине.