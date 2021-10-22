ФБР опознало тело жениха пропавшей в походе при загадочных обстоятельствах американки

ТАСС, 22 октября. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США подтвердили, что обнаруженные днем ранее в национальном парке останки принадлежат Брайану Лондри - жениху 22-летней Габриэль (Габби) Петито, чье таинственное исчезновение во время совместной турпоездки привлекло пристальное внимание американских СМИ. Сообщение об этом появилось на странице в Twitter подразделения ФБР округа Денвер.

"21 октября 2021 года сравнение стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки, найденные в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона - младшего в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, принадлежат Брайану Лондри", - говорится в записи правоохранителей.

Родители Габриэль Петито объявили ее в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь в течение двух недель. 25 сентября, во время последнего разговора с матерью, девушка сообщила, что планирует посетить Гранд-Титон и Йеллоустоун.

22 сентября официальные лица подтвердили, что "подходящее под описание" Петито тело было найдено в лесу рядом с национальным парком в воскресенье. Позднее коронер подтвердил, что останки принадлежат ей, а также сообщил, что смерть Петито носила насильственный характер.

После исчезновения Габриэль Лондри вернулся домой, но вскоре отбыл в неизвестном направлении, никак не прокомментировав случившееся с девушкой. На протяжении всего расследования он находился в федеральном розыске и считался основным подозреваемым в деле об исчезновении и последующем убийстве невесты.

Согласно информации телеканала ABC News, 12 августа полиция остановила фургон, в котором путешествовали Габриэль и ее партнер Брайан Лондри. Полицейские заметили признаки конфликта, но этого было недостаточно для возбуждения уголовного дела.