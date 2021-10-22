Специалисты потушили в регионах РФ за сутки лесные пожары площадью 1689 га

ТАСС, 22 октября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары площадью 1 689 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 476 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.10.2021 в России лесопожарными силами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 1 689 га. На 00:00 мск 22.10.2021 на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 476 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Свердловской области зафиксировано четыре пожара на землях лесного фонда на площади 132 га, пожар на землях обороны и безопасности на площади 5 га, а также три пожара площадью 8 га в Екатеринбурге. В Хабаровском крае действует два пожара на землях лесного фонда на площади 120 га и пожар площадью 186 га в заповеднике "Джугджурский". Также лесные пожары зафиксированы в Забайкалье, Еврейской автономной области, Алтайском крае.

На тушении задействовано 821 человек, 151 единица техники, мониторинг осуществляют девять воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 48 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 12 субъектах РФ.