В Приангарье депутата с группой лиц обвиняют в уклонении от уплаты налогов

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Иркутской области, занимающий руководящую должность в управляющей компании, в составе группы лиц обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 76 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным управлением СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, в числе которых действующий депутат Законодательного собрания Иркутской области. <...> По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн рублей с деятельности ООО "ПКК", длительное время оказывающей услуги по управлению и обслуживанию жилых домов в городе Братске", - говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Следователи СК и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что за период с 2015 по 2018 год в бухгалтерском и налоговом учете компании отражено приобретение работ или услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных ей восьми организаций. Тем самым была создана видимость соответствия финансово-хозяйственной деятельности компании критериям налоговой льготы по НДС.

Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемые не возместили. После окончания ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела с обвинительным заключением оно будет направлено прокурору для утверждения.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, депутатом законодательного собрания, который фигурирует в деле, является Светлана Петрук. По данным с сайта заксобрания, она работает главным инженером ПКК. В 2009-2018 годах была депутатом думы Братска.