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Тела мужчины и женщины нашли в центре Новосибирска

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины нашли на улице Челюскинцев в центре Новосибирска. Личности погибших устанавливаются, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По ситуации на Челюскинцев: 22 октября в районе 08:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на месте происшествия работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, полицейские выяснили местонахождение несовершеннолетнего ребенка, проживавшего с парой. "С ним все в порядке. По предварительной информации, мальчик со вчерашнего дня находился с законным представителем, отцом, с которым женщина была в разводе", - отметили в ведомстве.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области ТАСС сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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