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Суд в Благовещенске арестовал замглавы ЦЭНКИ по обвинению в мошенничестве

Его взяли под стражу на два месяца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд на два месяца арестовал заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) по экономике и финансам Марата Арустамова. Об этом  сообщается на сайте суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арустамова М. А., не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). <….> Избрать в отношении обвиняемого Арустамова М. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 20 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, по которому задержан Арустамов, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Арустамов "давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации". По данным газеты "Коммерсантъ", задержание связано с контрактом на строительство жилищного комплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома Восточный ЗАТО Циолковский.

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РоссияАмурская область
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