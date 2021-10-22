В ДТП с автобусом в Свердловской области погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и восемь пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Свердловской области. Предварительно, водитель не справился с управлением, сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко"<…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал он.

Горелых добавил, что двоих пострадавших доставили в больницу Красноуральска, шестерых - в медицинское учреждение Нижней Туры. Один из пассажиров находится в реанимации.

ДТП произошло около 06:00 (04:00 мск). Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург, на момент ДТП водитель провел за рулем два часа, дорога была мокрая, но нескользкая. Движение на участке, где произошла авария не затруднено.

В Свердловской области ночью выпал снег. Температура воздуха была около нуля.